EPT Praga 2024: tutto quello che c'è da sapere

L'EPT farà ritorno a Praga dal 4 al 15 dicembre per chiudere in bellezza il 2024. Con 12 giorni di poker sportivo e attività collaterali, sarà un evento imperdibile. La storia, l'architettura e la cultura di Praga, una delle più antiche e incantevoli città europee, la rendono un'incredibile meta da visitare e il luogo perfetto per ospitare l'ultima tappa dell'anno dell’European Poker Tour (EPT). Il torneo, che sarà di nuovo ospitato presso il King's Casino Prague, inizierà il 4 dicembre con il Main Event Eureka, seguito dall’Eureka Cup e dall’High Roller, che precedono l'inizio dell'azione dell'EPT, previsto per lunedì 9 dicembre.

Eureka:

Main Event Eureka: dal 4 al 9 dicembre

Eureka Cup: dal 7 all'8 dicembre

High Roller Eureka: dall'8 al 9 dicembre

EPT

Main Event EPT: dal 9 al 15 dicembre

Super High Roller EPT: dall’8 al 10 dicembre

Mystery Bounty EPT: dall'11 al 13 dicembre

Main Event EPT Mixed Game: dal 12 al 14 dicembre

EPT High Roller: dal 13 al 15 dicembre

MAIN EVENT MIXED GAME

Per la prima volta, l'EPT includerà un Main Event EPT Mixed Game - 10 Game, della durata di tre giorni, dal 12 al 14 dicembre. Mentre a Praga ci sarà un 8-Game il 5 e 6 dicembre, in futuro l'EPT concentrerà nella settimana finale tutti gli eventi Mixed Game in programma, permettendo così ai giocatori di soggiornare per meno tempo pur potendo partecipare a tutto ciò che desiderano, ma a costi ridotti e con una minor durata dell'evento.

SPIN & GO CHAMPIONSHIP LIVE

L’European Poker Tour ha annunciato una fantastica novità nell'ambito della tappa di Praga: uno Spin & Go Championship live dove i giocatori si affronteranno in un evento di due giorni, sabato 14 e domenica 15, che rifletterà l'esperienza dello Spin&Go in un contesto di gioco dal vivo.

EMOZIONANTI ATTIVITÀ PER I GIOCATORI ANCHE LONTANO DAI TAVOLI

Un entusiasmante ed esclusivo programma di attività sarà disponibile giorno e notte per permettere ai giocatori di rilassarsi e godersi appieno l'esperienza di un evento live. Ecco alcuni dei principali eventi in programma: crociera sul fiume Vltava, venerdì 6 e giovedì 12 dicembre; curling sul ghiaccio, sabato 7 dicembre e sabato 14 dicembre; party dei giocatori presso il Cloud 9, domenica 8 dicembre.

DIRETTA STREAMING IN ITALIANO

Sarà possibile seguire lo streaming italiano del torneo sulla pagina YouTube di PokerStarsNews, ma la diretta sarà disponibile anche nella sezione poker sportivo del nostro sito. Come sempre, il commento italiano sarà curato da Giada Fung, Alberto Russo e Pier Paolo Fabretti.