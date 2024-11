Phil Hellmuth svela il suo obiettivo: “Diventare il migliore di tutti i tempi”

"Un sacco di gente mi critica, 'Oh, non sta giocando le Tritons, non sta giocando questo, non sta suonando quello’. Va bene, lascia che la gente attacchi, è anche un po' divertente per me”. Sono le parole, riportate da Poker.org, del grande Phil Hellmuth in un’intervista concessa a Nikki Limo. Il famoso campione di poker sportivo ha aggiunto: “Quindi, insomma, in ogni caso, tutti se ne escono con le loro cose. Ma devo avere anche una vita, sai, sono sposato e mi piace stare con mia moglie”.