Kristen Foxen, inarrestabile e senza limiti: “Sembra un po' surreale ma…”© .

Momento magico per Kristen Foxen, grande giocatrice di poker sportivo che, in un periodo di grandi successi, è riuscita anche a far parte della Women in Poker Hall of Fame: “È solo un grande onore e sembra un po' surreale. Di certo non mi aspettavo di essere in questa posizione o di ricevere un premio del genere... Mi sento molto fortunata” ha detto a Pokernews.