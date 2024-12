EPT Praga Main Event: avanti 4 italiani, Ruggeri è nono. Segui la diretta© .

Al Main Event dell’ EPT Praga sono rimasti in gioco 53 giocatori. E tra questi ci sono anche quattro italiani. Umberto Ruggeri, Enrico Camosci, Gianfranco Iaculli e Alessandro Pichierri . Anton Bergstrom è stato il dominatore del Day 3 ed è l’attuale chipleader con un totale di 122 Grandi Bui. Il Main Event 2024 ha battuto tutti i record di presenze, con un totale di 1.458 iscrizioni.

Ruggeri guida i 4 italiani al Day 4

Ruggeri, dopo il terzo posto conquistato l'anno scorso, cerca di ripetersi ed è il migliore degli italiani ancora in gioco: nono assoluto del count con 96 Big Blind. Oggi si riparte con il Day 4, seguilo in diretta streaming sul nostro sito con il commento in italiano.