Super Liv Boeree: vince alle WSOP Paradise e dona in beneficenza© .

Bellissimo gesto di Liv Boeree , tra le migliori giocatrici di poker sportivo al mondo. L’inglese, infatti, ha deciso di devolvere in beneficenza il 20% del premio per il quarto posto conquistato al Main Event WSOP Paradise (circa cinquecentosessantamila dollari).

Le parole di Liv Boeree

“Prima che il torneo iniziasse mi ero detta che avrei usato il 20% di ogni eventuale vincita per aiutare a liberarci dagli allevamenti intensivi o almeno migliorare le condizioni degli animali in questi allevamenti, perché quello che sta succedendo lì è letteralmente la cosa peggiore sulla terra. Non voglio entrare nei dettagli” ha rivelato Liv Boeree ai microfoni di Poker dot org.