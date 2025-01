Calendario EPT 2025, cancellata la tappa di Parigi: l'annuncio e i motivi © .

Il comunicato ufficiale

“È con grande rammarico che PokerStars e Club Barrière annunciano la cancellazione dello European Poker Tour (EPT) Paris 2025, inizialmente in programma a febbraio 2025. Questa decisione è dovuta a cambiamenti imprevisti nelle politiche del governo francese e a continui sviluppi normativi a Parigi, che sono del tutto al di fuori del nostro controllo. Mentre stiamo seguendo da vicino l'evoluzione del panorama giuridico, l'attuale incertezza sui requisiti in materia di licenze ci ha lasciato senza alternative se non quella di cancellare l'evento di febbraio. Stiamo, però, studiando la possibilità di riprogrammare l'EPT Paris in un secondo momento. PokerStars e Club Barrière continueranno comunque a collaborare con le autorità locali per ottenere un quadro normativo più stabile. Rimaniamo quindi ottimisti sul fatto che in questo modo si spianerà la strada per il ritorno di una delle tappe più amate del circuito EPT” si legge nel comunicato di PokerStars e Club Barrière.