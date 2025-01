Festa italiana a Cipro: Ruggeri trionfa al Western Series Main Event© .

Umberto Ruggeri trionfa al Poker Western Series Main Event di Cipro. Il pokerista azzurro è riuscito a conquistare il primo posto al termine di un final table molto agguerrito e particolare, concluso con un ‘misterioso’ accordo. L’italiano, il turco Muhtar Taysi e il rumeno Mihai Niste, infatti, dopo mezz’ora di gioco 3-handed, hanno deciso di accordarsi per un deal a 3, con Ruggeri vincitore e Niste secondo classificato. L'organizzazione non ha fornito i dettagli dell’accordo e i rispettivi premi dei tre giocatori. Quarto posto, invece, per Mario Colavita.

