Matt Savage e le ‘chiacchierate’ al tavolo: “Tanti giocatori non sanno che…” © .

Matt Savage , tournament director WPT, è intervenuto, sulle colonne di Poker dot org, per dire la sua su alcune particolari regole del gioco del poker, durante i tornei live, presenti nel regolamento del Tournament Director Association .

Savage e le ‘chiacchierate’ al tavolo

Savage si è affermato soprattutto sui comportamenti dei giocatori al tavolo e delle relative ‘chiacchierate’ durante una mano: “Ci sono situazioni che succedono spesso nei tornei in cui qualcuno dice la mano che ha. Possono dire qualcosa tipo 'ho due assi, non chiamarmi’ e potrebbe esserci un amico dall'altra parte del tavolo che folda. Questa è collusione e non è permessa”.

Si può mentire sulla propria mano?

Il tournament director WPT ha anche parlato della possibilità di mentire sulla propria mano: "Negli anni tante volte ho sentito qualcuno chiedere se fosse lecito mentire sulla propria mano. La risposta è no. Sono d'accordo che le chiacchierate al tavolo rendono il gioco più interessante ma discutere della propria mano crea problemi perché può influenzare la condotta degli altri giocatori”.

Le parole di Matt Savage

Infine, ha rivelato: “C'è una unica situazione in cui è lecito dire la propria mano, e tanti giocatori non lo sanno, ovvero quando nel torneo sono rimasti due giocatori. Questo perché le tue decisioni impattano su tutti gli altri giocatori del torneo finché non rimangono due players".