EPT, annunciate altre due tappe: si torna a Malta © .

Il ritorno a Malta

“Malta sta diventando un punto di riferimento per i migliori giocatori di poker nel panorama mondiale, dunque è più che giusto che uno dei maggiori tour del continente faccia ritorno su questa magnifica isola. Dopo nove lunghi anni, lo European Poker Tour (EPT) Malta è finalmente tornato a casa, in un ambiente dalla vivace cultura e con un contesto storico che solo questa destinazione mediterranea è in grado di offrire. Naturalmente, questo significa che devi segnare la data sul calendario se vuoi vivere tutte le emozioni dell'azione ai tavoli in compagnia dei più grandi nomi della community mondiale di poker. Dopo tutto, Malta è una meta imperdibile, sia per i professionisti sia per i neofiti” si legge sul sito ufficiale.

La tappa a Praga

Sulla tappa a Praga: “Il poker live dell'EPT fa tappa nella città delle cento torri ormai da quasi vent'anni e non è difficile capire il motivo una volta raggiunta questa magica destinazione. Praga si è ormai affermata da anni sulla mappa pokeristica ed è la tappa invernale preferita per i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo. Il prestigio dell'EPT Prague attrae solo i migliori e questo si nota ai tavoli, dove l'azione è sempre di altissimo livello”.