WSOP, Savage e il ‘caso’ Hellmuth: “Ci sono scenari inaccettabili e ingiusti” © .

Le parole di Savage

E sulla questione dei tornei troppo lunghi è intervenuto anche Matt Savage, direttore esecutivo del tour del WPT e fondatore della Tournament Directors, che ha dichiarato: “La linea di fondo è che si tratta di un delicato equilibrio tra giornate corte, più giorni e una buona struttura. Ho visto diversi tornei giocare fino al sorgere del sole. Ho visto tempi di consegna inferiori alle otto ore. Entrambi questi scenari sono inaccettabili per me e ingiusti per i giocatori. È particolarmente ingiusto per i giocatori più anziani e persino inaccettabile per un vecchio come me” ha detto Savage a poker.org.

Savage: “Togliere la pausa cena può essere una soluzione”

Savage ha poi aggiunto: “Anche quando gli eventi di due giorni finiscono troppo tardi e poi i giocatori devono essere seduti 10 ore dopo, pronti a giocare, non è il massimo. Mi piace dare ai giocatori almeno 90 minuti per tornare a casa o in una stanza d'albergo, otto ore di sonno e poi 90 minuti per tornare il giorno dopo. Penso che non avere una pausa per la cena e terminare a un orario ragionevole sia la strada da percorrere. In questo modo, le persone possono uscire, godersi una bella cena e tornare riposati il giorno successivo. Funziona meglio per me”.