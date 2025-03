PokerStars Open Campione, ecco i quattro tornei più importanti © .

Dopo sei lunghi anni, PokerStars torna in Italia con il PokerStars Open Campione. “Con la sua splendida vista sul lago di Lugano, non è difficile capire perché la scintillante poker room di PokerStars sia stata inaugurata al Casinò di Campione” si legge sul sito di PokerStars. L’evento è in programma dal 10 al 16 marzo ed è caratterizzato da un totale di 20 tornei.