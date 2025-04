Sale l’entusiasmo alla Royal Dublin Society per l’Irish Open 2025: è arrivato il nuovo record di iscritti al Main Event, che ha registrato ben 4.548 paganti superando, in modo considerevole, i 3.233 dell’edizione 2024. Un grande successo per l’organizzazione dell’evento, che ora entra nella fase più interessante. Parte oggi il Day 2 del Main Event, che è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.