Main Event Irish Open, il final day: Ruggeri c’è, segui la diretta streaming © .

Grandi emozioni a Dublino per il Main Event dell'Irish Open 2025, che è entrato nela fase decisiva e finale. Nell'odierno final day c'è solo un italiano ancora in gioco ma che guarda tutti gli altri dall'alto in basso: è Umberto Ruggeri, protagnista di una rimonta pazzesca nel day3 e che parte nella giornata finale al primo posto nel count, a 19 left. Eliminati Olivieri e Marrone. Dalle 13.30 è disponibile la diretta streaming con commento in italiano del torneo sul nostro sito.