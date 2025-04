L’EPT sbarca a Montecarlo, ecco le date e i tornei più importanti © .

Finalmente ci siamo. Tutto pronto per la prima tappa dell’anno dell’European Poker Tour, che sbarca nel Principato di Monaco. “Non c'è da stupirsi che l'EPT faccia ritorno per la ventesima volta nel leggendario Principato, sulle rive del Mar Mediterraneo. A vent'anni di distanza, Monaco è oggi una delle tappe del circuito di poker dal vivo più amate dai migliori giocatori del mondo. E questo non solo per il lusso dell'ambiente circostante” si legge sul sito ufficiale.