Il Main Event dell’EPT di Montecarlo è arrivato alla fase decisiva e conclusiva: c'è il tavolo finale con sei giocatori ancora in corsa. Tra questi anche un italiano: Enrico Coppola, che parte quinto su sei. Al comando c'è il bulgaro Boris Angelov. Segui il torneo in tempo reale con la diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.