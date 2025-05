Negreanu e le prossime WSOP: “Voglio solo divertirmi, andrò a bere del vino” © .

Manca poco all’inizio delle World Series Of Poker 2025 , l’evento di Las Vegas che unisce i migliori giocatori al mondo. Tra questi c’è anche Daniel Negreanu , che però quest’anno vivrà le WSOP in maniera diversa rispetto agli anni passati. Lo ha detto proprio il campione canadese, che nell’edizione del 2024 è tornato a vincere un braccialetto dopo oltre 10 anni di digiuno .

Le parole di Negreanu

"La fortuna giocherà un ruolo nei risultati. Per quanto mi riguarda, voglio solo divertirmi. Le World Series per me non riguarderanno tanto i risultati, perché è fortuna, giusto? Quest’anno vado con un atteggiamento un po' diverso. Andrò a bere del vino. Di solito non lo faccio, ma mi sono rallegrato. Alcuni giorni, potevo giocare a golf con i vecchi ragazzi al club alle 9:30 e poi andare a giocare un po' più tardi. Voglio avere un'esperienza a tutto tondo” ha rivelato Negreanu a Pokernews.