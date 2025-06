Super Glaser, sesto bracciale WSOP in carriera© .

Ancora una volta Benny Glaser. Il player britannico ha vinto l’Event #8: $1,500 Dealers Choice’ alle World Series of Poker 2025, battendo l'americano Matthew Schreiber nel testa a testa finale, e ha conquistato il suo sesto braccialetto WSOP in carriera, entrando nella storia del poker. Il primo bracciale di Glaser è arrivato nel 2015, l’anno successivo addirittura altri due in una sola edizione. Poi, dopo altri due trionfi negli ultimi anni, nell’edizione 2025 ecco anche il braccialetto numero 6.

