WSOP 2025, Benny Glaser da record: terzo braccialetto in una sola edizione © .

Il grande protagonista delle World Series of Poker 2025 a Las Vegas è senza dubbio Benny Glaser, che è riuscito a vincere ben tre braccialetti in meno di un mese. Il player inglese, infatti, ha vinto il primo premio all’Event #56, 2.500$ Mixed Triple Draw Lowball ed è entrato nella storia del poker mondiale conquistando tre eventi in una sola edizione delle WSOP. Per lui, inoltre, si tratta dell’ottavo braccialetto in carriera. Il trionfo all’evento 56 delle WSOP 2025 è arrivato dopo aver battuto lo statunitense Schuyler Thornton in un heads up iniziato praticamente a pari stack.

