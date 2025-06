Da Seiver a Glaser, ecco la lista chi ha vinto tre bracciali WSOP in una sola edizione © .

Benny Glaser ha vinto il suo ottavo braccialetto WSOP in carriera grazie alla conquista del primo premio all’Event #56 nell’edizione delle World Series of Poker in corso a Las Vegas. Per il player britannico si tratta del terzo bracciale alle WSOP 2025: è entrato nella storia del poker mondiale eguagliando il record di altri campioni. E ora può superarli tutti e riscrivere la storia in caso di vittoria del quarto bracciale in una sola edizione: nessuno ci è ancora riuscito.