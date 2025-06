Qualificazioni PokerStars Spin&Go Championship Live: tutto quello che c'è da sapere© .

Le qualificazioni per il PokerStars Spin & Go Championship Live sono iniziate il 23 giugno e, nella prima fase, in programma fino al 4 luglio, verranno assegnati quattro degli otto pacchetti in palio per lo Spin & Go Championship Live . Partecipando ai tornei Spin & Go sulla piattaforma di PokerStars , i giocatori accumuleranno una quantità casuale di punti, validi per quattro classifiche giornaliere, suddivise per livello di puntata, e una classifica generale. I giocatori che raggiungono la vetta della classifica riceveranno un posto per un esclusivo torneo live, in programma il 30 e 31 agosto in contemporanea con l 'EPT Barcelona .

Dal 23 giugno al 4 luglio e, in seguito, dal 10 luglio al 3 agosto, ogni volta che partecipano a uno Spin & Go, i giocatori riceveranno una quantità casuale di punti (da 100 a 195). Più basso è il moltiplicatore del tavolo, maggiori saranno le possibilità di ottenere una quantità più alta di punti. I giocatori riceveranno inoltre una quantità casuale di punti ogni volta che eliminano uno o più avversari. I giocatori accumuleranno punti fino a quando non viene visualizzata la scritta "Game Over".

Classifiche giornaliere: oltre €4.000 in ticket per Spin & Go messi in palio ogni giorno in quattro classifiche. Chiunque può lottare per provare a conquistare le ricompense in palio in tutti e quattro i livelli.

Classifica generale: due pacchetti per lo Spin & Go Championship Live per i primi giocatori classificati in ogni periodo di qualificazione.

Anche se non vincono un pacchetto nella classifica generale, i giocatori potranno comunque provare a qualificarsi per lo Spin & Go Championship Live di Barcellona. I giocatori classificati tra il 3° e il 1.001° posto parteciperanno a due esclusivi freeroll, ognuno dei quali metterà in palio un ulteriore pacchetto e un totale di €10.000 in ticket per Spin & Go. Con lo Spin & Go Championship Live, il popolare formato online di PokerStars si trasferisce sul palcoscenico live. Con un primo premio garantito di €100.000 e un montepremi totale garantito di oltre €275.000, questo evento della durata di due giorni prende spunto dalla prima edizione, che si è svolta lo scorso anno nel corso dell'EPT Prague ed è stata vinta da Carlos Gurdiel.

Il formato ha suscitato reazioni positive, sia nella sede dell'evento che presso gli spettatori che hanno seguito il torneo da casa. L'edizione di quest'anno riproporrà l'azione di gioco frenetica e l'imprevedibilità tipiche dei tornei Spin & Go, con la grande novità dell'esperienza live.