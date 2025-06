WSOP 2025, tutto sul Main Event: date, programma completo e ultimi vincitori © .

L’attesa è finita: è tutto pronto per il Main Event delle World Series of Poker 2025, considerato il ‘vero campionato del mondo di poker’. Si parte mercoledì 2 luglio con il Day 1A: il torneo poi si concluderà mercoledì 16 luglio con la proclamazione del campione del mondo. Il campione in carica è Jonathan Tamayo, che conquistò il Main Event delle WSOP 2024 battendo un field di 10.112 giocatori e vincendo un premio di 10 milioni di dollari. Il buy in per partecipare al Main Event, che si disputerà all’Horseshoe & Paris Las Vegas, è di 10 mila dollari.