Primo bracciale italiano alle WSOP 2025: grande trionfo di Giuseppe Zarbo © .

Finalmente, all'ottantesimo “tentativo", è arrivato il primo braccialetto italiano alle World Series of Poker 2025 in corso a Las Vegas. Giuseppe Zarbo, infatti, è riuscito a trionfare all’Event #80, 800$ NLHE Summer Celebration, battendo il giapponese Kotake nel testa a testa finale in un torneo caratterizzato da 7.078 iscritti.