WSOP 2025, ecco il tavolo finale del Main Event: Leo Margets nella storia© .

Il Main Event delle WSOP 2025 in corso a Las Vegas entra nella fase decisiva: definito infatti il tavolo finale, con 9 giocatori che si sfidano per il titolo di campione del mondo. Tra questi c’è anche Leo Margets, che diventa la prima donna dell'era moderna (da Barbara Enright, quinta nel 1995) a raggiungere il final table del Main Event alle WSOP. Non ci sono, invece, giocatori italiani.