Main Event WSOP 2025, Mizrachi campione del mondo: è nella storia del poker

Michael Mizrachi è il campione del mondo di poker 2025. Il player statunitense ha infatti vinto il Main Event delle World Series of Poker ed è entrato nella storia del poker mondiale, portando a casa il braccialetto più importante e 10 milioni di dollari. Per Mizrachi, inoltre, si tratta dell'ottavo braccialetto in carriera. Il nativo di Miami ha chiuso l’evento al primo posto battendo John Wasnock nel testa a testa finale e diventando il secondo giocatore della storia a trionfare nel Main Event e nel Poker Players Championship dopo Scotty Nguyen.

