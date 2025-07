EPM, al Main Event vince Lulei Hu: due italiani al final table© .

Lulei Hu trionfa al Main Event EPM, ospitato dal Casinò del King’s Resort Live di Rozvadov (Repubblica Ceca). Il player cinese è riuscito a vincere il torneo più importante dell'evento, caratterizzato da un buy-in da 590 euro e da 5.303 entry/re-entry. Al tavolo finale erano presenti ben due italiano, che sono andati vicino alla vittoria. Soprattutto Fabio Giamberardini che è arrivato secondo mentre Matteo Intiso ha chiuso in quarta posizione. L'Italpoker ha comunque ben figurato al King’s Resort di Rozvadov, dove sono in programma anche le World Series Of Poker Europe dal 17 settembre all’8 ottobre di quest’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Poker Sportivo