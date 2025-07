Zarbo e la vittoria alle WSOP 2025: “Bracciale fantastico. Heads-up? Si vedeva che…”© .

Giuseppe Zarbo è stato l’ unico giocatore italiano che è riuscito a vincere un braccialetto alle ultime World Series of Poker a Las Vegas. Il player siciliano ha trionfato all’Event #80, 800$ NLHE Summer Celebration, battendo il giapponese Kotake nel testa a testa finale in un torneo caratterizzato da 7.078 iscritti. E ha raccontato la sua esperienza in un’intervista rilasciata ad Assopoker: “Si vedeva che l'avversario non era tanto preparato nei testa a testa, foldava tante mani e riuscivo a prendere pot uncontested, o preflop o con la cbet flop. Se chiamava significava che aveva mano e non mettevo più chips nel pot” ha spiegato Zarbo.

“Vincere il braccialetto è stato fantastico”

Poi, ha aggiunto: “Vincere il braccialetto è stato fantastico, ma vincerlo con tutti i miei amici che stavano intorno al tavolo è andato oltre. A ogni mano c'era una bolgia incredibile, ogni volta che un avversario veniva eliminato andavo da loro. Quando ho vinto è stata una emozione incredibile, ancora più rispetto alla premiazione perché c'erano meno persone”.

Zarbo ha poi rivelato: “Ho festeggiato il bracciale? Ancora no, lo festeggio adesso a casa ad agosto. Farò un party con musica e bevute e salirà la mia famiglia dalla Sicilia. Io vado giù una volta l'anno, sono più mio fratello e mia mamma che salgono in Costa Azzurra. Ho una società di consulenza con 250 collaboratori e trovare il tempo mi è sempre difficile”. Sulle WSOP: “Ormai sono anni che vado a Vegas. Dal 2011 al 2014 feci quattro in the money consecutivi al Main Event, e nel 2022-2023 ho fatto il double in the money ai Main Event WSOP e WSOPE andando a premio in tutti e quattro”.