EPT Barcellona, sale l'attesa: ecco le date importanti

L'European Poker Tour torna a Barcellona in una delle tappe più particolari e speciali. "Spiagge da sogno. Vita notturna da sballo. Cucina rinomata a livello mondiale. Poker da leggenda. Da oltre 20 anni, Barcellona è la sede ideale per celebrare l'European Poker Tour. Non c'è da sorprendersi che l'EPT Barcelona sia una delle tappe preferite dai giocatori. Cosa può offrirti l'edizione del 2025, in una delle città più incredibili del mondo? Come di consueto, a fare da protagonista ci sarà un'azione dal vivo ai tavoli senza eguali, con showdown al cardiopalma tra i giocatori più forti del mondo e imprevedibili cambi di fronte al river. Ma l'EPT Barcelona non è solo poker. L'affascinante capitale catalana offre un un'infinità di attività anche lontano dal tappeto verde, per cui il divertimento è assicurato, sia che tu stia giocando che nel tuo tempo libero" si legge sul sito ufficiale.