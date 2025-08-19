European Poker Tour, annunciato il ritorno a Parigi© .

L’EPT (European Poker Tour) farà ritorno a Parigi a febbraio 2026 con una delle sue tappe più iconiche, insieme agli appuntamenti di EPT Monte Carlo, PokerStars Open Campione e Namur, anch’essi in programma nel corso del 2026. L'EPT Paris 2024 è stata una delle tappe più popolari del tour live, con oltre 16.000 ingressi in totale tra i vari eventi, tra cui 1.747 nel Main Event dal montepremi di oltre €8,3 milioni, vinto da Barny Boatman che si è aggiudicato oltre €1,2 milioni. Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026, migliaia di giocatori visiteranno nuovamente il Palais des Congrès per 12 giorni di sfide avvincenti, con una straordinaria atmosfera ai tavoli e non solo. Tra i principali eventi in programma ci sono il Main Event del PokerStars Open, il Women's Event, l'High Roller e il Main Event dell'EPT.