Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Diretta streaming EPT Barcellona 2025: come seguire il Main Event in tempo reale

Sul nostro sito è possibile vedere live, con commento in italiano, il torneo più importante della tappa spagnola
2 min
Diretta streaming EPT Barcellona 2025: come seguire il Main Event in tempo reale© .

L’EPT 2025 è a Barcellona, per una delle tappe più iconiche del poker europeo. L'evento è già iniziato ma da oggi si fa realmente sul serio con i tornei più prestigiosi. Le fasi principali della tappa EPT a Barcellona saranno disponibili in diretta streaming in italiano. A partire dalle 12.30 di mercoledì 27 agosto, ogni giorno ci sarà il collegamento live con il casinò spagnolo per seguire in tempo reale il Main Event della tappa spagnola. La diretta streaming è disponibile anche sul nostro sito.

SEGUI L’EPT BARCELLONA 2025 LIVE SUL NOSTRO SITO

Diretta streaming EPT Barcellona 2025

Ecco il programma della diretta streaming in italiano dell’EPT Main Event Barcellona 2025:

Mercoledi’ 27 agosto

12:30 CEST

EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 3

Giovedi 28 agosto

12:30 CEST

EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 4

Venerdi’ 29 agosto

12:30 CEST

EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 5

Sabato 30 agosto

12:30 CEST

EPT BARCELONA: MAIN EVENT – DAY 6

Domenica 31 agosto

13:00 CEST

EPT BARCELONA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo