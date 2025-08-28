Tuttosport.com

EPT Barcellona Main Event, sette italiani al Day 4: segui la diretta streaming

In gioco sono rimasti 103 giocatori dopo il Day 3. Sul nostro sito è disponibile la diretta del torneo con commento in italiano
1 min
EPT Barcellona Main Event, sette italiani al Day 4: segui la diretta streaming

Il Main Event dell’EPT Barcellona 2025 arriva al Day 4. Il torneo più importante della tappa spagnola ha registrato il record di presenze (2.045 iscritti) e sta per entrare nella fase decisiva. In gioco, dopo il Day 3, sono rimasti 103 giocatori che proveranno a vincere il primo premio da €1.436.000. Tra questi ci sono sette azzurri: Zingales, Uguccioni, Zaffagnini, Bitch, Peluso, Asaro e Pieruzzini. Sul nostro sito è disponibile la diretta streaming del Day 4 del Main Event

