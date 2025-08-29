EPT Barcellona, Mokri show. Segui il Day 5 del Main Event in diretta streaming © .

L’EPT Barcellona continua a regalare grandi emozioni. Gli italiani, dopo la doppia picca dei primi giorni della tappa spagnola, stanno faticando negli ultimi tornei: da segnalare il buon settimo posto per Ivo Bartoletti nel Second Chance. A prendersi la scena a Barcellona è Kayhan Mokri, che è riuscito a conquistare il primo posto nel Second Chance Super High Roller, portando a casa un altro grande successo: per il norvegese si tratta dell’ottava vittoria negli ultimi 12 mesi. Intanto, va avanti il Main Event, che ha registrato il record di presenze (2.045 iscritti): dalle 12.30 è in programma il Day 5, disponibile in diretta streaming sul nostro sito.