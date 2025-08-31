Tuttosport.com

EPT Barcellona Main Event, il tavolo finale: c’è anche Zaffagnini. Segui la diretta

Il player azzurro si è qualificato al final table del torneo più importante. Sul nostro sito è disponibile l’evento in tempo reale con commento in italiano
1 min
EPT Barcellona Main Event, il tavolo finale: c’è anche Zaffagnini. Segui la diretta © .

Si decide oggi il Main Event dell’EPT Barcellona 2025. Il torneo più importante della tappa spagnola è arrivato al tavolo finale, caratterizzato dalla presenza di sei giocatori ancora in corsa per il primo premio da €1.436.000. Tra questi c’è anche l’azzurro Umberto Zaffagnini, che ha superato il Day 6 e si è qualificato al final table. Alle ore 12:30 inizia la diretta streaming del tavolo finale Main Event: seguilo live sul nostro sito.

Tutte le news di Poker Sportivo