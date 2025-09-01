EPT Barcellona Main Event, vince Eychenne. Terzo posto per Zaffagnini © .

Thomas Eychenne conquista il primo posto del Main Event dell’EPT Barcellona 2025 battendo il rumeno Sebastian Ionita nel testa a testa finale. I due giocatori, gli ultimi rimasti in gioco, si sono accordati in un deal (€1,217,175 al primo; €1,117,175 al secondo). Il torneo più importante della tappa spagnola ha registrato iscrizioni da record con ben 2.045 entries.

La gioia di Eychenne e il terzo posto di Zaffagnini

Per Eychenne si tratta di una grandissimo trionfo: “È semplicemente fantastico. È la mia prima vittoria in un torneo. Ovviamente non mi aspettavo di vincere partecipando in un field di oltre 2.000 giocatori. È difficile esprimere a parole tali emozioni. È incredibile", ha detto il francese. Al tavolo finale c’era anche un italiano, Umberto Zaffagnini, che è stato protagonista di un fantastico torneo ed è riuscito ad ottenere un ottimo terzo posto (da €641,200).