Pokerstars partner ufficiale delle ISOP© .

La nuova partnership tra PokerStars, il brand di poker più iconico al mondo e le ISOP, Italian Series of Poker, offrirà ai giocatori italiani la possibilità di qualificarsi online ai principali tornei delle ISOP. Fondato nel 2009, le ISOP negli anni sono cresciute fino a diventare il circuito di tornei di poker live di riferimento in Italia per tutti gli appassionati di poker, capace di attrarre i migliori talenti nazionali e professionisti internazionali. Dal 7 settembre partiranno in esclusiva su PokerStars le qualificazioni online agli eventi ISOP. La prima tappa della stagione ISOP 2025/2026 si svolgerà dal 21 al 27 ottobre nella PokerStars live room di Campione e proporrà sette giorni di grande poker sportivo, con un ricco programma di 16 tornei. Il montepremi complessivo atteso è di €500.000.

Eventi principali in programma:

ISOP Stage 1 Main Event: 22-27 ottobre – €500

ISOP Stage 1 PLO: 24-25 ottobre – €300

ISOP Stage 1 All Stars: 26-27 ottobre – €1.000

Germano Martucci, Head of Customer Acquisition di PokerStars Italia, ha dichiarato:

“Da sempre in PokerStars ci impegniamo ad offrire la migliore esperienza di gioco possibile, sia online che dal vivo. La partnership con ISOP rappresenta un passo importante in questa direzione”.

Il fondatore delle ISOP, Giangia Marelli, ha commentato: “È necessario studiare la storia per comprendere i passi da compiere per rendere grande ciò che si è creato. Studiando figure come John Duthie o Jack Binion e i brand che li hanno resi celebri, ho compreso che per l’evoluzione e la consacrazione delle ISOP – Italian Series of Poker sarebbe stato fisiologico unire le forze con uno dei più grandi brand di poker al mondo, PokerStars.”

Alexander Mazza, Direttore dei Giochi del Casinò di Campione d’Italia, ha aggiunto: “Le ISOP - Italian Series of Poker sono ormai un punto di riferimento della scena live italiana e siamo orgogliosi di ospitarle a Campione d’Italia, insieme a PokerStars”.

La stagione ISOP 25/26 prevede quattro tappe complessive, in ottobre, dicembre, febbraio e aprile, oltre alla 16ª edizione dei Campionati Italiani di Poker, in programma a giugno 2026. Durante la stagione saranno messi in palio dieci pacchetti per Las Vegas, distribuiti in quattro categorie, con rispettive classifiche:

Player of the Year : 3 pacchetti garantiti

: 3 pacchetti garantiti Omaha Player of the Year : 2 pacchetti garantiti

: 2 pacchetti garantiti Side Player of the Year : 2 pacchetti garantiti

: 2 pacchetti garantiti Campionato Italiano a Squadre: 3 pacchetti garantiti

La partnership tra PokerStars e ISOP si colloca nel solco del successo ottenuto quest’anno dall’Italian Poker Challenge di luglio e dal primo storico PokerStars Open Campione di marzo. Proprio quest’ultimo ha registrato un trionfale debutto, con il Main Event da 1.100 € di buy-in che è diventato il più grande Main Event PokerStars di sempre in Italia, attirando ben 2.419 iscritti.

Fuori dai confini italiani, gli eventi live di PokerStars proseguono nel 2025 con EPT Malta (1-12 ottobre), PokerStars Open Manchester (20-26 ottobre), NAPT Las Vegas (3-12 novembre), EPT Praga (3-14 dicembre) e, infine, il nuovissimo PokerStars Open Cannes (16-21 dicembre).