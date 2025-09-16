L'Italian Poker Challenge torna a Campione, affiancato da un ricco calendario di eventi© .

L’Italian Poker Challenge torna questo novembre al Casinò di Campione d’Italia con un montepremi totale garantito ancora più ricco, da €1.000.000, dopo il successo della tappa svoltasi lo scorso luglio.L’edizione di luglio dell’Italian Poker Challenge ha riunito i giocatori sulle splendide rive del Lago di Lugano per otto giorni di poker di alto livello. Con un programma di 17 eventi e un Main Event che ha generato un montepremi di €754.656, sorpassando di misura i €700.000 garantiti, il festival ha attirato un field di giocatori ampio e variegato, creando un’atmosfera coinvolgente all’interno del Casinò.