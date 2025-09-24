WSOPE 2025, super Bendinelli: bracciale azzurro nel Monsterstack! © .

© .
Bracciale azzurro alle World Series Of Poker Europe 2025. Giuliano Bendinelli ha vinto il primo premio all'Event #4!, un 2.000€ NLH Monsterstack. Si tratta del primo bracciale per il player italiano.
WSOPE 2025, chi ha vinto il primo braccialetto
Battuto Zizka in heads up
Grande trionfo per Bandinelli, che porta a casa 169.850 euro battendo il ceco Zdenek Zizka in un testa a testa finale da saliscendi. L’ultima mano, decisiva, è arrivata grazie ad una coppia di JJ contro A 10 di Zizka, con un board 9 -7-5-2-3 che ha regalato il bracciale all'italiano.
