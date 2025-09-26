Neymar, che sfortuna: beffato in heads up, ad un passo dal titolo WCOOP

Neymar non ha mai nascosto la sua passione per il poker. Come tanti altri sportivi, il calciatore brasiliano è spesso impegnato ai tavoli da gioco, online o dal vivo, alla ricerca di grandi successi pokeristi. L’ex Barcellona, attualmente al Santos, ha sempre sognato di vincere un titolo del WCOOP (Campionato Mondiale di Poker Online) e proprio nei giorni scorsi è stato ad un passo dal trionfo.