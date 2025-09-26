Tuttosport.com

Neymar, che sfortuna: beffato in heads up, ad un passo dal titolo WCOOP

L'attaccante brasiliano ha sfiorato il grande trionfo in un torneo del Campionato Mondiale di Poker Online
1 min
Neymar, che sfortuna: beffato in heads up, ad un passo dal titolo WCOOP © AFPS

Neymar non ha mai nascosto la sua passione per il poker. Come tanti altri sportivi, il calciatore brasiliano è spesso impegnato ai tavoli da gioco, online o dal vivo, alla ricerca di grandi successi pokeristi. L’ex Barcellona, attualmente al Santos, ha sempre sognato di vincere un titolo del WCOOP (Campionato Mondiale di Poker Online) e proprio nei giorni scorsi è stato ad un passo dal trionfo. 

Cristiano Ronaldo, Neymar e il poker: gli aneddoti di Luca Vivaldi

Neymar battuto nel testa a testa finale

Il titolo per Neymar è sfumato proprio all’ultimo: il brasiliano, infatti, si è classificato secondo nel prestigioso Evento #73-H dei Titans NLHE da 5.200 dollari, un torneo con 112 iscritti e 560.000 dollari di prize pool. L’attaccante del Santos è stato beffato proprio in heads up, da ‘NotmystyIe’, sfiorando il primo titolo WCOOP. Per adesso, ancora una volta rimandato…

