Alioto ad un passo dal bracciale: doppio podio alle WSOPE 2025 © .

Grandi prestazioni di Dario Alioto alle WSOPE 2025. Il player palermitano, infatti, ha conquistato due ottimi podi ma deve rimandare ancora una volta l’appuntamento col tanto agognato braccialetto. L’azzurro ha sfiorato il bracciale nell'Event #8, un 5.000€ Pot Limit Omaha, in cui era arrivato al final day da netto chipleader su 31 giocatori rimasti: ha perso solo all’heads up contro il cinese Renji Mao e ha concluso in seconda posizione.
WSOPE 2025, chi ha vinto il primo bracciale
WSOPE 2025, il programma completo
Alioto 3° al 10k Mystery Bounty PLO, trionfa Kabrhel
Poi, all'Event #10 ’10.000€ Mystery Bounty PLO’, Alioto si è ripetuto, conquistando un ottimo terzo posto e sfiorando un’altra volta il braccialetto WSOPE. Il torneo è andato allo scatenato Martin Kabrhel che, partendo in netto vantaggio con circa 10 a 1 in chips, ha trionfato nel testa a testa finale contro il britannico Robert Cowen e ha portato a casa il suo quinto bracciale in carriera.