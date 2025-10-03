Tuttosport.com

Trionfo Ruggeri al Freezeout: seconda picca azzurra all’EPT Malta 2025

Grande partenza dei pokeristi italiani nella tappa maltese dell’European Poker Tour
1 min
Trionfo Ruggeri al Freezeout: seconda picca azzurra all’EPT Malta 2025 © .

Inizia fortissimo per il poker italiano la tappa a Malta dell’European Poker Tour 2025. Due picche azzurre nei primi giorni del festival in terra maltese. Prima ci ha pensato Federico Fulciniti a piazzare la prima picca italiana trionfando nell’Hyper Turbo da 550 euro di iscrizione e portando a casa un premio da €12.020.

Ruggeri vince il Freezeout

Poi, Umberto Ruggeri è stato il protagonista del bis azzurro, con il successo nel €1.100 No Limit Hold'Em Freezeout. Si tratta di un’altra bella vittoria live del player romano, che ha vinto un torneo caratterizzato da 181 giocatori ai nastri di partenza e da un primo premio da €38.700. Ruggeri ha trionfato battendo in heads up il tedesco Felix Van Beuningen. Terzo posto per l’italiano Fabio Di Giampietro

