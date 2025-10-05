WSOPE, Dario Alioto e il doppio braccialetto sfiorato: “Soddisfazione superiore all’amarezza”© .

Dario Alioto ha sfiorato il bracciale due volte in 24 ore nelle WSOPE 2025 ma è decisamente più soddisfatto che amareggiato. Il player italiano si è reso protagonista di due podi molto importanti (secondo all'Event #8 e terzo all'Event #10) e ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista concessa ad Assopoker.

Le parole di Alioto

"Capita spesso di vedere braccialetti vinti per miracolo, ma non ho mai visto nessuno fare due podi alle WSOP/WSOPE in 24 ore. Penso sia un altro primato mondiale nel mio palmares, mentre di braccialetti ce ne sono in giro a migliaia, peraltro ho quasi fatto primo e secondo. La soddisfazione è superiore all'amarezza, preferisco essere protagonista regolare ai piani alti delle classifiche, che fare la comparsa che vince un bracciale e poi non riesce a riconfermarsi ad alti livelli” ha detto Alioto.

“Per me è fondamentale giocare poco”

"Credo che come un calciatore non vorrebbe mai smettere, anche un pokerista si augura di poter competere ai massimi livelli il più a lungo possibile. Per me è fondamentale giocare poco, per mantenere alta la motivazione e voglia di giocare. Voglio divertirmi quando gioco, se deve diventare un lavoro a tutti gli effetti preferisco fare lavori senza varianza, dove ricevi quello che produci senza aleatorietà” ha aggiunto il giocatore italiano.