EPT Malta, Calderone vince l'Hyper Turbo: è la terza picca azzurra

Il player italiano conquista il primo premio nel torneo caratterizzato da un field di 162 giocatori
1 min
EPT Malta, Calderone vince l'Hyper Turbo: è la terza picca azzurra © .

Dopo le due picche azzurre conquistate nei primi giorni, ecco la terza vittoria italiana all’ETP Malta 2025. E’ di Eros Calderone, che ha trionfato all'Hyper Turbo da €1.050, un torneo caratterizzato dalla presenza di 162 giocatori. L’azzurro è riuscito a conquistare il primo premio da €30.000, battendo in heads up, dopo un ICM deal, John Watkin. 

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

Longo terzo al Pokerstars Open High Roller

Terzo posto, invece, per Michelangelo Longo al Pokerstars Open High Roller EPT Malta. L’italiano sfiora il grande trionfo e chiude in terza posizione, ‘consolandosi’ con 142.690 euro di premio. Secondo l’olandese Joris Ruijs, picca al tedesco Ali Abdulzahra

