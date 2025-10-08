Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Diretta streaming EPT Malta 2025: come seguire il Main Event in tempo reale

Sul nostro sito è possibile vedere live, con commento in italiano, il torneo più importante della tappa maltese
2 min
Diretta streaming EPT Malta 2025: come seguire il Main Event in tempo reale© .

L'EPT Malta 2025 sta regalando grandi emozioni e diverse soddisfazioni ai giocatori italiani, che sono riusciti a portare a casa quattro picche finora. L'ultima è quella vinta da Fabio De Francesco, che ha conquistato il primo posto nel €550 2-7 Single Draw - Single Re-Entry, assicurandosi un premio da €6.620. E dalla giornata di oggi iniziano anche le dirette streaming, con commento in italano, del Main Event dell'EPT di Malta: seguilo in tempo reale sul nostro sito.

Il Main Event EPT Malta in diretta

Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.

Mercoledi 8 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2

Giovedi 9 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 10 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 11 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 12 Ottobre

13:00 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo