Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

EPT Malta, Ritrovato regala la quinta picca all’Italia. Segui il Main Event in diretta streaming

Altra vittoria azzurra in terra maltese. Sul nostro sito è possibile seguire in tempo reale il torneo più importante con commento in italiano
2 min
EPT Malta, Ritrovato regala la quinta picca all’Italia. Segui il Main Event in diretta streaming © .

L’European Poker Tour 2025 a Malta continua a dare grandi soddisfazioni all’Italia del poker. Nella notte, infatti, è arrivata la quinta picca azzurra della tappa maltese. A conquistarla è stato Salvatore Ritrovato, capace di vincere l’evento numero 48, un €1,050 NLH Hyper Turbo Knockout caratterizzato dalla partecipazione di 143 giocatori. Ritrovato ha battuto in heads up lo svedese Daniel Abrahmsson. Terzo posto per un altro italiano: Luca Delfino. Intanto, continua il Main Event, il torneo più importante della tappa EPT a Malta: seguilo in diretta streaming sul nostro sito

Diretta streaming Main Event EPT Malta

Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.

Mercoledi 8 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2

Giovedi 9 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 10 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 11 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 12 Ottobre

13:00 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo