EPT Malta, Ritrovato regala la quinta picca all’Italia. Segui il Main Event in diretta streaming © .

L’European Poker Tour 2025 a Malta continua a dare grandi soddisfazioni all’Italia del poker. Nella notte, infatti, è arrivata la quinta picca azzurra della tappa maltese. A conquistarla è stato Salvatore Ritrovato, capace di vincere l’evento numero 48, un €1,050 NLH Hyper Turbo Knockout caratterizzato dalla partecipazione di 143 giocatori. Ritrovato ha battuto in heads up lo svedese Daniel Abrahmsson. Terzo posto per un altro italiano: Luca Delfino. Intanto, continua il Main Event, il torneo più importante della tappa EPT a Malta: seguilo in diretta streaming sul nostro sito.