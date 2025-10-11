EPT Malta, Barone unico italiano al Main Event. Segui la diretta streaming © .

Il Main Event dell’EPT Malta arriva al Day5. Dei 36 giocatori che avevano iniziato il Day 4, ne sono rimasti solo 15, ancora in gioco e che sognano la picca. Tra questi, un solo player italiano: Alessandro Barone, ultima speranza azzurra, che parte da quindicesimo su quindici. Il chipleader è ancora il norvegese Tom-Aksel Bedell. Segui il torneo in diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito.