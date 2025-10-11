Tuttosport.com

EPT Malta, Barone unico italiano al Main Event. Segui la diretta streaming

Solo un azzurro si è qualificato al Day5, che parte con 15 giocatori. Tom-Aksel Bedell chipleader. Segui il torneo in tempo reale sul nostro sito
2 min
EPT Malta, Barone unico italiano al Main Event. Segui la diretta streaming © .

Il Main Event dell’EPT Malta arriva al Day5. Dei 36 giocatori che avevano iniziato il Day 4, ne sono rimasti solo 15, ancora in gioco e che sognano la picca. Tra questi, un solo player italiano: Alessandro Barone, ultima speranza azzurra, che parte da quindicesimo su quindici. Il chipleader è ancora il norvegese Tom-Aksel Bedell. Segui il torneo in diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito

Diretta streaming Main Event EPT Malta

Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.

Mercoledi 8 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2

Giovedi 9 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 10 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 11 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 12 Ottobre

13:00 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

