EPT Malta, si decide il Main Event. Segui il tavolo finale in diretta streaming

Cinque giocatori in partenza al final day del torneo più importante. Seguilo in tempo reale sul nostro sito con commento in italiano
2 min
EPT Malta, si decide il Main Event. Segui il tavolo finale in diretta streaming © .

Si decide il Main Event dell’EPT Malta 2025. Oggi c’è il final table del torneo più importante della tappa maltese. Sono rimasti in cinque a sfidarsi per la picca e tra questi non ci sono giocatori italiani. L’ultimo azzurro è uscito al Day 5: si trattava di Alessandro Barone che ha chiuso il torneo al 14° posto. Mykhailo Ostash, Aliaksei Boika, Adria Calonge, Tom-Aksel Bedell e Tomasz Brzezinski sono i cinque giocatori del tavolo finale del Main Event: seguilo in diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito.

Diretta streaming Main Event EPT Malta

Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.

Mercoledi 8 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2

Giovedi 9 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3

Venerdi 10 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 11 Ottobre

12:30 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 12 Ottobre

13:00 CEST

EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti

 

