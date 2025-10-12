EPT Malta, si decide il Main Event. Segui il tavolo finale in diretta streaming © .

Si decide il Main Event dell’EPT Malta 2025. Oggi c’è il final table del torneo più importante della tappa maltese. Sono rimasti in cinque a sfidarsi per la picca e tra questi non ci sono giocatori italiani. L’ultimo azzurro è uscito al Day 5: si trattava di Alessandro Barone che ha chiuso il torneo al 14° posto. Mykhailo Ostash, Aliaksei Boika, Adria Calonge, Tom-Aksel Bedell e Tomasz Brzezinski sono i cinque giocatori del tavolo finale del Main Event: seguilo in diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito.