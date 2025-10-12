EPT Malta, si decide il Main Event. Segui il tavolo finale in diretta streaming © .

Si decide il Main Event dell’EPT Malta 2025. Oggi c’è il final table del torneo più importante della tappa maltese. Sono rimasti in cinque a sfidarsi per la picca e tra questi non ci sono giocatori italiani. L’ultimo azzurro è uscito al Day 5: si trattava di Alessandro Barone che ha chiuso il torneo al 14° posto. Mykhailo Ostash, Aliaksei Boika, Adria Calonge, Tom-Aksel Bedell e Tomasz Brzezinski sono i cinque giocatori del tavolo finale del Main Event: seguilo in diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito.
Diretta streaming Main Event EPT Malta
Ecco il programma delle dirette streaming: segui il Main Event live sul nostro sito.
Mercoledi 8 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 2
Giovedi 9 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 3
Venerdi 10 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 11 Ottobre
12:30 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 12 Ottobre
13:00 CEST
EPT MALTA: MAIN EVENT – FINAL TABLE
EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni
EPT Malta 2025, le date e i tornei più importanti