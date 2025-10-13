Tuttosport.com

Main Event EPT Malta: heads up infinito e trionfo di Brzezinski

Il giocatore polacco porta a casa la picca più ambita. Battuto Mykhailo Ostash in un testa a testa finale durato oltre sei ore
1 min
Main Event EPT Malta: heads up infinito e trionfo di Brzezinski © .

Tomasz Brzezinski trionfa al Main Event dell’EPT Malta 2025. Il polacco si porta a casa la picca più ambita dopo un estenuante estenuante heads up durato tantissimo. Brzezinski è riuscito a conquistare il primo posto del torne più importante della tappa maltese battendo Mykhailo Ostash in un testa a testa finale, caratterizzato da un deal a due, che ha superato addirittura le 6 ore di gioco. 

EPT Malta, l’albo d’oro: i vincitori delle scorse edizioni

La gioia di Brzezinski

"Sì, è stato incredibile. A un certo punto ho pensato che la vittoria mi potesse sfuggire, visto che non sono mai stato molto fortunato in heads up, anche negli altri festival, anzi il primo posto sembrava quasi una maledizione per me. Soprattutto dopo aver perso così tanti flip e vedendolo sempre rimettersi in pari, ma alla fine è tornato tutto dalla mia parte e sono felice” ha detto il vincitore ai microfoni di PokerNews dopo il trionfo al Main Event a Malta. 

