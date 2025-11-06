Tuttosport.com
Di Giacomo, trionfo fantastico a Rozvadov: anello al WSOP Circuit Main Event

Vittoria pazzesca del giocatore azzurro, che batte tutti e conquista il primo posto. Secondo Stefano Aprile
1 min
Di Giacomo, trionfo fantastico a Rozvadov: anello al WSOP Circuit Main Event © .

Trionfo fantastico di Claudio Di Giacomo, che è riuscito a conquistare l'anello al WSOP Circuit Main Event di Rozvadov. Un grande successo per il player italiano, protagonista di una rimonta pazzesca nella fase finale del torneo. Di Giacomo, che partiva con uno stack molto basso, è riuscito a ribaltare la situazione e poi, da 6 left, ha dominato il tavolo eliminando, uno per uno, tutti i rivali.

L’heads up

Fino all’heads up (partendo avanti 16 milioni a 11 milioni) contro Stefano Aprile. Il testa a testa finale, durato quasi due ore, si è concluso con il successo di Claudio che ha chiuso il torneo con KK (contro 97 dell'avversario con board 9-Q-6-3), conquistando il prestigioso anello e anche 165.000€.

