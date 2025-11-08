Tuttosport.com
Diretta ICOOP Live 2025: come seguire il torneo in tempo reale

Appuntamento speciale a Campione con nove fortunati giocatori che si danno battaglia: segui l’evento live sul nostro sito
1 min
Diretta ICOOP Live 2025: come seguire il torneo in tempo reale© Sito Pokerstars

L'ICOOP Grand Final Live di Campione è pronto a regalare grandi emozioni. Si tratta di un tavolo finale speciale con nove fortunati giocatori che si daranno battaglia per un montepremi messo in palio da PokerStars. L'appuntamento è in programma dall'8 novembre a Campione d'Italia, diventata location ideale per gli appassionati di poker. Segui l'ICOOP Grand Final Live di Campione in tempo reale sul nostro sito.

ICOOP Live 2025, diretta streaming

La diretta streaming del torneo è disponibile in diretta streaming sul nostro sito. Ecco il programma delle dirette.

sabato 8 novembre: inizio live stream ore 13

domenica 9 novembre: inizio live stream ore 14

lunedi 10 novembre: inizio live stream ore 14

