Christian Di Caprio conquista il titolo all’ICOOP Live. Valerio Casarano Secondo  © .

Christian Di Caprio ha vinto il final table dell’ICOOP Live e ha conquistato il titolo, portando a casa €5.000. L’evento speciale che si è disputato a Campione si è concluso con la vittoria di Di Caprio, capace di vincere contro Valerio Casarano (€3.000 di premio) nel testa a testa finale. Terza posizione per Nils Frerik Janz, che si è piazzato davanti a Giorgio Favotto quarto: entrambi hanno incassato €1.000. Senza premi, invece, Fabio De Nardi, Andrea Dal Bò, Fabrizio Billi, Danilo Bonadonna e Paolo Jr. Savegnano.