Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Christian Di Caprio conquista il titolo all’ICOOP Live. Valerio Casarano Secondo 

Nils Frerik Janz chiude il podio in terza posizione nel torneo speciale che si è disputato a Campione
1 min
Christian Di Caprio conquista il titolo all’ICOOP Live. Valerio Casarano Secondo  © .

Christian Di Caprio ha vinto il final table dell’ICOOP Live e ha conquistato il titolo, portando a casa €5.000. L’evento speciale che si è disputato a Campione si è concluso con la vittoria di Di Caprio, capace di vincere contro Valerio Casarano (€3.000 di premio) nel testa a testa finale. Terza posizione per Nils Frerik Janz, che si è piazzato davanti a Giorgio Favotto quarto: entrambi hanno incassato €1.000. Senza premi, invece, Fabio De Nardi, Andrea Dal Bò, Fabrizio Billi, Danilo Bonadonna e Paolo Jr. Savegnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo