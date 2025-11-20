Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

EPT Praga 2025, sale l’attesa: i tornei più importanti e le date

Tutto pronto per la prossima tappa dell’European Poker Tour. Main Event in programma dall'8 al 14 dicembre
2 min
EPT Praga 2025, sale l’attesa: i tornei più importanti e le date© Sito Pokerstarslive

Si avvicina la prossima tappa dell’European Poker Tour, pronto a sbarcare a Praga “per un'altra edizione di effervescente azione nella meravigliosa capitale della Boemia”. Come riporta il sito di Pokerstars. “Il poker live dell'EPT fa tappa nella città delle cento torri ormai da quasi vent'anni e non è difficile capire il motivo una volta raggiunta questa magica destinazione. È un paesaggio invernale da fiaba che non smette mai di stupire, in una cornice di architettura gotica, strade ciottolate e una vivace scena artistica. E come non menzionare la cucina locale. La magia, però, non è data solo da tutto ciò che circonda la regione boema. Praga si è ormai affermata da anni sulla mappa pokeristica ed è la tappa invernale preferita per i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo. Il prestigio dell'EPT Prague attrae solo i migliori e questo si nota ai tavoli, dove l'azione è sempre di altissimo livello”.

Le date dell’EPT Praga 2025

La tappa di Praga dell’European Poker Tour 2025 inizierà il 3 dicembre e si concluderà il 14 dicembre. Sarà caratterizzata da tantissimi tornei interessanti ed entusiasmanti.

I tornei più importanti

PokerStars Open Main Event: dal 3 all'8 dicembre - €1.650

PokerStars Cup: dal 6 al 7 dicembre - €825

PokerStars High Roller: dal 7 all'8 dicembre - €2.700

Super High Roller EPT: dal 7 al 9 dicembre - €50.000

Main Event EPT: dall'8 al 14 dicembre - €5.300

Mystery Bounty EPT: dal 10 al 12 dicembre - €3.250

High Roller EPT: dal 12 al 14 dicembre - €10.300

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS